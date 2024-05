Mölzer: „EU muss grundlegend anders werden“

In einem weiteren Diskussionsthema wurde die massive Gewalt gegen Politiker in Deutschland diskutiert. Mölzer: „AfD und Grüne erleben aktuell viel konkrete, handgreifliche Brachialgewalt. Sie sind die Hauptbetroffenen. Die Verrohung der Sprache in der Politik ist dabei ein klarer Mitgrund für die Zunahme von Gewaltakten. Über persönlich erlebte Gewalt darf man sich nach Verwendung von roher Sprache dann nicht wundern. Denn da wird von virtueller Gewalt zu brachialer Gewalt übergegangen.“