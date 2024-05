Im Discofieber! Klopp rappt mit Liverpool-Legende

Gemeinsam mit Liverpool-Legende John Barnes tanzte und rappte der Star-Trainer auf der Bühne den Nummer-1-Hit „World in Motion“ von New Order, der Hymne der Three Lions bei der Fußballweltmeisterschaft 1990. Danach wurde er von seinen Spielern zurück auf den Dancefloor beordert. Aber auch dort machte Klopp eine gute Figur. „Seit heute bin ich einer von euch, und ich glaube weiter an euch“, schwärmte er von seiner Truppe.