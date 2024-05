Von Wachtürmen und azurblauen Buchten

An den Wochenenden zieht es Badehungrige vor allem aus der Inselhauptstadt Cagliari, die rund 50 km entfernt ist, an die Strände der Region. Besonders beliebt ist Simius, der „Hausstrand“. Dann säumen die mitgebrachten Schirme und Klappsesseln in einem bunten Durcheinander den weißen Strand, der durchaus karibisches Flair verströmt. Ein Stückchen weiter in der kleinen Lagune von Notteri, die sich hinter dem Strand von Porto Giunco erstreckt, lässt es sich auf „Africas“ Rücken wunderbar das Meeresschutzgebiet erkunden.