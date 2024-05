Großbritannien gegen Österreich, LIVE ab 12.20 Uhr

Schützenhilfe der Schweiz ist nötig

Dazu kamen viel Moral, eine Offensivleistung wie noch nie bei einer A-WM (19 Tore) und das Quäntchen Glück beim historischen Sieg über Finnland mit dem Siegtreffer 0,2 Sekunden vor Schluss. So hat man sich die Chance auf den Aufstieg erspielt, der auf Kosten von Finnland gehen würde. Der Olympiasieger, der am (heutigen) Montagabend Dänemark schlagen musste, ist zuletzt 1955 nicht in den Top 8 gelandet. Im Viertelfinale würde am Donnerstag in Ostrava voraussichtlich Schweden der Gegner sein.