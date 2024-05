Bär nahm in Tennessee in Restaurant Platz

1500 Bären in angrenzendem Nationalpark

Gatlinburg ist am Great-Smoky-Mountains-Nationalpark gelegen, in dem rund 1500 Schwarzbären leben. Dass Meister Petz sich auch in die Ortschaft wagt, ist keine Seltenheit. Besucher werden angehalten, einen Sicherheitsabstand von mindestens 45 Metern einzuhalten und Müll und Essensreste in bärensichere Behälter zu geben. Füttern ist strengstens verboten. Türen und Fenster von Fahrzeugen und Gebäuden sollen stets vollständig geschlossen sein. „Ja, Bären können sie öffnen“, ist auf der Website der Ortschaft zu lesen.