Deutsche zittern! Wird Neuer jetzt zum Unruheherd?

Als er sich im Winter 2022, direkt nach der für Deutschland enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar, schwer verletzt hatte, dachten nicht wenige, dass seine Profi-Karriere – oder zumindest jene im Bayern- und DFB-Dress – vorbei sein würde. Am Ende kämpfte er sich doch zurück und eroberte sich seinen Stammplatz beim Rekordmeister und in der Nationalmannschaft zurück.