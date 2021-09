Neue Sonos-Soundbar „Beam“ mit Dolby-Atmos-Support

Die neue Beam verspricht „verbesserten Sound“ bei „gleicher Größe“. Im Inneren der 2,8 Kilogramm schweren Soundbar sorgen demnach ein Hoch- und vier Mitteltöner sowie drei passive Strahler für den passenden Heimkino-Sound. Dank „mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays“ steure und lokalisiere das Gerät den Klang im Raum und sorge so für ein „lebensechtes Erlebnis“, so Sonos in einer Mitteilung. Das Polycarbonat-Gitter wurde zudem „überarbeitet“, um sich „nahtlos in jedes Zuhause einzufügen“.