Trotz Doppelpack: João Pedro verzichtete auf Jubel

Chelsea steht als erstes Team im Finale der Klub-WM in den USA. Die favorisierten Londoner setzten sich am Dienstag im Halbfinale in East Rutherford gegen Fluminense mit 2:0 (1:0) durch. Matchwinner gegen seinen Jugendclub aus Rio de Janeiro war ausgerechnet Chelseas neuer Stürmerstar Joao Pedro mit einem sehenswerten Doppelpack (18., 56.).