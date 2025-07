Austria Salzburg: Test gegen „FC Viktor Orbán“

Als neuer Zweitligist gegen den amtierenden ungarischen Vizemeister zu testen: Diese Möglichkeit wollte sich Austria Salzburg nicht entgehen lassen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) kommt Puskás Akadémia FC ins Max Aicher Stadion nach Maxglan. Der Klub aus dem Nachbarland absolviert gerade in Geinberg in Oberösterreich sein Trainingslager. Beim genauen Blick auf den Testgegner kommt aber Kritik auf.