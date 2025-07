Endi Kingley feiert Debüt in der Diamond League!

Novum für Österreich

Kingley erhält mit diesem Start in Monaco den Lohn für seine heuer so konstant guten Leistungen. Schritt für Schritt hatte Roland Werthner das Dreisprung-Talent in den vergangenen Jahren an die erweiterte Weltspitze herangeführt. Mit Kingley stellt Österreich heuer bereits den vierten Aktiven in der Diamond League. Ein Novum für den ÖLV!