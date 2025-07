Sieben Fragen zum EU-Defizitverfahren

5. Gibt es Sanktionen, wenn Anforderungen nicht erfüllt werden?

Im Rahmen eines Defizitverfahrens können Sanktionen gegen einen Defizitsünder verhängt werden, wenn dieser die an ihn gestellten Anforderungen zur Korrektur eines übermäßigen Defizits nicht erfüllt. Bei Nichteinhaltung könnten am Ende Geldstrafen in Milliardenhöhe fällig werden – was allerdings noch nie vorkam.

Eine Troika wie damals in Griechenland wird in Österreich definitiv nicht anrücken. Natürlich ist es für das Bild nach außen nicht vorteilhaft, wenn ein Land wie Österreich, das auf EU-Ebene immer als besonders sparsam aufgetreten ist, jetzt ein Verfahren bekommt wegen zu hoher Schulden. Allerdings ist das auch nicht das Einzige.