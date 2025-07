Österreich bei Telemedizin immer noch Nachzügler

Zwischen elf und 94 Prozent

„Daten aus 5065 Allgemeinmedizin-Ordinationen in 38 Ländern ergaben, dass weniger als die Hälfte (47,5 Prozent) Video-Konsultationen während der Covid-19-Pandemie nutzte. Am höchsten war die Verwendung in Großbritannien, Luxemburg, den Ländern Skandinaviens und Frankreich (82,6 bis 94,4 Prozent), die niedrigste in Portugal, Spanien, Serbien, Bosnien Herzegowina, der Schweiz und Tschechien (11,1 bis 23,1 Prozent).