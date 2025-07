Sturz beim Surfen! Anna Gasser bereits operiert

„Anna wird beim Einstieg in die Wettkampfsaison nichts überstürzen“, so ÖSV-Pressesprecher Karlheinz Wieser zur „Krone“ und weiter: „Sie hat sich bewusst für die OP entschieden, weil die Schulter so wieder stabiler wird. Ohne Eingriff wäre es wackelig geblieben – sie braucht die Arme ja bei den Sprüngen in der Luft.“