Drei Jahre Haft nach Überfall auf Millionär

Ein 54-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch von einem Schöffensenat unter anderem wegen versuchter schwerer Erpressung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts versuchten der türkischstämmige Angeklagte und sein derzeit flüchtiger Komplize, den millionenschweren Gewinner eines Online-Glücksspiels zur Herausgabe von „Schutzgeld“ zu nötigen. In weiterer Folge überfielen sie den Mann im März 2024. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.