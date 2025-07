„Sparen in der Verwaltung, nicht bei Patienten“

Zwei Millionen zahlen vier Milliarden

Korosec fordert konkret zwei zentrale Punkte: Strukturelle Reformen in der ÖGK, statt weiterer Belastungen für die Senioren sowie Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsrechte für Senioren in den Leitungsgremien der ÖGK. Fazit: „Keine Sanierung auf Kosten der Pensionisten. Mehr als zwei Millionen Betroffenen. Sie leisten künftig jährlich vier Milliarden an Krankenkassenbeiträgen.“