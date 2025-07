„Ich will bei Olympia auch Geschichte schreiben“

Wie Conny Hütter ihren Frust der Heim-WM in Saalbach auf den Kapverdischen Inseln und im Stall in Kumberg los geworden ist – wovon die 32-Jährige bei Olympischen Spielen in Cortina träumt – und wie lange die Steirerin noch gegen die Rennuhr im Weltcup antreten möchte.