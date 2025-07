Alex Marquez: „Ich muss Marc gar nicht schlagen“

„Krone“: Alex, am Sachsenring gab es einen weiteren Doppelsieg für die Marquez-Brüder. Wer kann euch heuer noch stoppen?

Alex Marquez: (lacht) Die Frage müsste eigentlich lauten: Wer kann Marc stoppen? Wir versuchen es zwar, aber er ist sehr schnell. Wir sind auch stark, aber er ist in vielen Punkten noch besser. Langsam gewöhne ich mich dran, mit Marc am Podest zu stehen. Aber man darf das nicht als normal hinnehmen. Die Saison läuft gut, aber es gibt noch viele Rennen.