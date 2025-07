Frauen EM: Norwegen gegen Italien ab 21 Uhr LIVE

„Ihre Stärke ist für mich die individuelle Klasse, die sie haben, sie haben einige sehr gute Einzelspielerinnen. In der Defensive sind sie sehr gut organisiert, wie man es von einem italienischen Team erwarten würde, mit einer starken Fünferkette. In der Offensive sind sie sehr gerne mit vielen Spielerinnen im Strafraum“, charakterisierte die norwegische Trainerin Gemma Grainger vor dem Duell in Genf die italienische Truppe. Die Siegerinnen bekommen es im Halbfinale am nächsten Dienstag entweder mit Schweden oder England zu tun.