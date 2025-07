Wo das Leben Wellen schlägt

Wo Bewegung auf Leichtigkeit trifft

Wassersport in Kärnten ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung – er ist Teil des südlichen Lebensgefühls. Wenn morgens die ersten Paddler lautlos über den See gleiten oder ein Segel das goldene Licht des Südens einfängt, dann beginnt ein Sommertag ganz im Sinne von Leichtigkeit und Bewegung. Am Wörthersee trifft südliches Flair auf sportliche Innovation – Wakeboarding, Wingfoilen und Pumpfoiling prägen das Bild aktiver Urlaubstage. Der Brennsee gilt als Geheimtipp für Individualisten: Eine verlässliche Thermik und die Sportschule Krainer machen ihn zum Hotspot für Surfer, Segler und Foiler. Am Millstätter See wird Wassersport zur „SeenZEIT“ – mit SUP-Yoga, Wasserski oder einer stillen Bootstour. Der Klopeiner See zählt mit bis zu 29 Grad zu den wärmsten Seen Europas – ideal zum Schwimmen, Tauchen oder Tretbootfahren. Der Faaker See ist wie viele kleinere Seen motorbootfrei und punktet mit türkisfarbenem Wasser, sanften Sportmöglichkeiten und viel Ruhe. Am Pressegger See gleiten SUP-Fans durch Schilfbuchten – inmitten seltener Vogelarten und intakter Natur. Der Weissenseefasziniert mit glasklaren Sichtweiten bis zu 20 Metern – ideal zum Tauchen und Paddeln. Am Längsee trifft Yoga am Steg auf Tauchgänge und auf kulinarische Genussmomente für danach. Der Ossiacher See ist ein Hotspot für Wind und Wellen – mit Segelkursen, Surfschulen und Wakeboard-Action. Ob Strandbad, freier Seezugang oder Sportmoment: Kärnten bietet Erlebnisse für jedes Tempo, frei nach dem Motto: Mach, was du liebst.