Warum Österreich Islamisten nicht „im Griff“ hat

Die Schlagzeilen der vergangenen Tage sind nichts für schwache Nerven. Verheerender Anschlag in Moskau, höchste Terrorwarnung in Frankreich, Massenverhaftungen von IS-Mitgliedern in der Türkei und erhöhter Sicherheitsalarm bei heimischen Ostermärkten. Für großes Aufsehen sorgten deshalb auch die fein dosierten und vorsorglich beruhigenden Aussagen von Omar Haijawi-Pirchner, dem Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), am Dienstag.