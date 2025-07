Epstein-Affäre: Trump holen frühere Aussagen ein

Innerparteiliche Kritik an Trump nimmt zu

In Trumps Online-Netzwerk Truth Social nahm die Unzufriedenheit zuletzt deutlich zu. Am Wochenende reagierte der Präsident darauf mit einem Appell an seine Unterstützer: „Wir sind in einem Team, MAGA, und mir gefällt nicht, was passiert“, schrieb er. Anders als üblich erntete er für diese Aussage vorwiegend kritische Kommentare – auch aus der eigenen Anhängerschaft.