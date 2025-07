Präsident: „Akzeptieren wir die Welt, wie sie ist“

„So viele Krisen, man kommt ja gar nicht mehr nach mit dem Wegschauen“, ließ Van der Bellen die Eröffnungsgäste gleichzeitig schmunzeln und nachdenklich werden. Die immer neuen „heißesten Sommer der Messgeschichte“, die Zweischneidigkeit der rasend schnellen technologischen Entwicklung („Glänzt das Gold nur für ... Tech-Milliardäre?“), die schwelenden und offenen Konflikte „am Rande Europas, im Nahen Osten, in Teilen Afrikas“. All das Chaos lasse ihn als Bundespräsidenten nach „einem Prinzip suchen, an dem wir alle gemeinsam uns wieder aufrichten können.“