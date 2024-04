Attacke mit Schraubenzieher: Not-OP rettet Mann

Am Sonntag kam es gegen 10.10 Uhr in einer Pizzeria in Ried im Innkreis zu einem Kampf zwischen zwei ehemaligen Geschäftspartnern. Dabei stach der 47-Jährige mehrmals mit einem Schlitzschraubenzieher auf seinen ehemaligen Partner (44) ein. Drei Zeugen gingen dazwischen und trennten die beiden voneinander.