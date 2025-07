Experten rechnen heuer mit Sternschnuppen-Ausfall

Sichtung lohnt sich dennoch

Ein Blick in den nächtlichen Himmel lohnt sich dennoch, denn die Aktivitätsperiode der Perseiden erstreckt sich über mehr als einen Monat, erklärt Weiland. So würden sich bereits in den letzten Juli- und ersten August-Tagen immer wieder schöne Perseiden, mitunter auch Feuerkugeln, beobachten lassen. Die Sichtbarkeitsperiode beginnt jedenfalls am 17. Juli und endet am 24. August.