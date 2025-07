Heidi Klum verteidigt Reizwäsche-Fotos mit Leni

Verliebt wie am ersten Tag

In dem Interview schwärmte Klum auch von ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Auch nach 7 Jahren Ehe knistert’s wie am ersten Tag. Ob handgeschriebene Liebeszettel, spontane Liebes-Wochenenden oder kleine, geheime Ehe-Tricks („Ein paar Sachen behalte ich lieber für mich“, sagt Heidi mit einem Augenzwinkern) – diese Beziehung ist alles, nur nicht langweilig.