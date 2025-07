Auto rammte Fußgänger und krachte in Garage

Schrecklicher Unfall Montagabend im Tiroler Zillertal: Ein 26-jähriger Autolenker kam in Tux von der Fahrbahn ab und fuhr einen Mann (36) am Gehsteig nieder. Der Fußgänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Pkw krachte in eine Garage, wo er komplett demoliert zum Stillstand kam.