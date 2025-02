Warum der Finanzminister rotes Tuch für Elite ist

Gleich drei Mitarbeiter mussten dem Grünen-Boss in den Frack zwängen. Vier Tage vor dem Verlassen der Regierungsbank feierte Werner Kogler sein Debüt am Opernball, das gleichzeitig sein Abschiedsball von der Macht wurde. „Ein L’amour-Hatscher mit meiner Frau steht am Programm“, so Kogler. Weil die ÖVP-Noch-Regierungsriege bis auf Interimskanzler Alexander Schallenberg den Opernball schwänzte, dominierten erstmals die Grünen mit Kogler, Alexander Van der Bellen und Alma Zadic die Regierungsloge. Ein Debüt, mit dem keiner jemals gerechnet hätte.