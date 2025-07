Expertin: „Heißer wird es heuer nicht mehr“

„Den heißesten Tag des Jahres haben wir schon gehabt, mehr wird’s nicht mehr“ – klare und ernüchternde Worte findet Claudia Riedl, Meteorologin bei GeoSphere Austria, zum Thema Sommer in Oberösterreich. Jene 35,4 Grad, die in Schärding am 2. Juli gemessen wurden, werden heuer nicht mehr getoppt. „Es ist eben ein typisch österreichischer Sommer“, meint die Wetterforscherin und erinnert auch an die Juli-Monate anno 2020 und 2014, die ähnlich verregnet waren – „aber das vergisst man gerne“.