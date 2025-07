Sinti und Roma müssen für Ronaldo-Test weichen

Der Mega-Hype um Cristiano Ronaldo schwappt in den Salzburger Flachgau über! Der saudi-arabische Klub Al-Nassr gastiert morgen (17.30) für ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten Toulouse in Grödig. Die 3200 Tickets waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Wie schon am Samstag in Saalfelden landete das eine oder andere Ticket auch auf dem Schwarzmarkt. Horrende Preise von bis zu 500 Euro schreckten die Ronaldo-Fans aber keineswegs ab.