Naturkatastrophen richteten Milliarden-Schaden an

Allein die Feuer in Kalifornien richteten im Jänner Schäden von rund 46 Mrd. Euro an. Laut einer Analyse des deutschen Rückversicherers Munich Re (Münchener Rück) war dies die teuerste Brandkatastrophe aller Zeiten. Die meisten Menschenleben forderte mit 4500 Toten das Erdbeben in Myanmar am 28. März.