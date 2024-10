ÖVP und SPÖ: Erste Annäherung bei Tafelspitz

Alexander Van der Bellen schwor Österreich auf schmerzhafte Reformen ein. Vor allem sein Schwenk in Migrationsfragen war erstaunlich. „Jeder, der bei uns leben will, muss als Voraussetzung Deutsch lernen. Und unsere Kultur und unser Rechtssystem anerkennen“, lautete seine Botschaft. Für all das brauche es „neue Lösungen, und man müsse Neues“ wagen, so der Appell aus der Hofburg an ÖVP und SPÖ.