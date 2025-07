Hochwasserschutz wird vorbeugend hochgezogen

Donau „hat noch Platz“

Im Süden Oberösterreichs dürften an den Flüssen die Flutspitzen schon überschritten sein, die Wasserstände gehen wieder zurück. Allerdings gibt's am Inn noch steigende Pegelstände, daher wurde der Hochwasserschutz in Schärding vorsorglich aktiviert. An der Donau ist mit keinen gefährlichen Entwicklungen zu rechnen.