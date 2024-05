Bedenkliche Proteste an den Universitäten

Doch wenn nun die Proteste aus den USA auch an die Wiener Uni schwappen, dann ist es eben der Mangel an kritischem Denken, der selbige so beunruhigend macht. Sosehr man verstehen kann, dass einen das unerträgliche Blutvergießen in Gaza auf die Straße treibt, so legitim Kritik an der israelischen Regierung sein mag, den differenzierten Blick auf diesen komplexen Konflikt sucht man bei vielen Uni-Belagerern vergebens.