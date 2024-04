Drei Fahrer flüchten an nur einem Tag nach Unfall

Von hinten angefahren

Der dritte Fall: In Mondsee waren kurz vor 12 Uhr eine 69-Jährige zu Fuß in der Bader Göbl-Straße in Richtung Ortszentrum unterwegs. Sie gab an, dass sie dabei von hinten von einem PKW angefahren worden sei, wodurch sie stürzte und am linken Ellenbogen verletzte wurde. Die Frau konnte keine Angaben zu dem PKW oder dem Lenker angeben. Zwei Passanten verständigten die Rettung. Die 69-Jährige wurde anschließend mit der Rettung in das LKH Salzburg verbracht.