Ungewöhnlicher Besuch: Gamsbock schlief in Garage

Für Stefan Noisternig und Silvia Sommeregger startete der Arbeitstag am Dienstag anders als gewöhnlich. Denn die ÖBB-Mitarbeiter trafen in der Postbusgarage in Spittal auf einen Gamsbock. „Ich dachte zuerst, dass es ein Reh sei, aber es war wirklich ein Gamsbock“, schildert Sommeregger der „Krone“ die nicht alltägliche Situation. Sofort alarmierte sie die Polizei, die auch ihren Augen nicht trauen konnte. „Tatsächlich ein Gamsbock.“ Auch die Jäger Heinz Hoffelner und Franz Egger wurden kontaktiert. „Wir mussten Abstand halten, denn das Tier ist nicht ungefährlich, wurde uns gesagt“, erzählt Sommeregger weiter.