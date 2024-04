Für drei Modelle: Tesla senkt erneut die Preise

In China betrug der Rückgang etwa 2000 Dollar (1.877,41 Euro), wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers hervorging. Am Freitag waren Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt geworden. Am Samstag senkte Tesla zudem den Preis für seine Fahrerassistenzsoftware in den USA auf 8000 von zuvor 12.000 Dollar. In Österreich kann man „volles Potenzial für autonomes Fahren“ (sogenannter Enhanced Autopilot usw.) um 7500 Euro mitbestellen. Ob sich der Preis geändert hat, war Tesla auf Anfrage nicht in der Lage mitzuteilen.