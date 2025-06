Jude Bellingham ist „mit der Geduld am Ende“

„Warte schon eine ganze Weile“

„Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen, andere Spieler daran herumzerren zu lassen und es ständig wieder neu einrichten zu müssen“, so Bellingham. Nach dem Turnier soll dem Ganzen ein Ende gesetzt werden, dank der Operation sollen Stützband wie Schmerzen vergessen sein. „Ich bin darüber sehr froh, ich warte schon eine ganze Weile. Ich bin mit meiner Geduld am Ende.“