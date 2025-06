Beschimpft, bespuckt: Job im Handel immer brutaler

In vielen Filialen seien nur Frauen tätig, erzählte Grossensteiner. „Da gibt es mittlerweile so Aktionen, wo sich einfach mehrere Männer in kleinen Gruppen in eine Filiale stellen und dann auch wirklich provokativ die Mitarbeiterinnen und Kolleginnen beobachten, über sie sprechen, teilweise in einer anderen Sprache, auch vorbeigehen und so am Popsch vorbeistreichen – also unsere Kolleginnen wirklich sexuell belästigen.“ Es gebe auch Überfälle, wobei vermehrt Waffen eingesetzt würden. Auch ertappte Diebe würden sich immer aggressiver verhalten.