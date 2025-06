Dominant wie Nadal – so erfand Misolic sich neu

Immer dran an der Linie, Druck mit der Vorhand – durch harte Arbeit mit seinem Trainer Ante Andric schaffte Filip Misolic endlich den schon lange erwarteten nächsten Schritt Richtung Tennis-Weltspitze. Sein Auftreten in den letzten Wochen und Platz 72 in der Jahreswertung lassen viel hoffen.