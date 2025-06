Frauen mit Herzinfarkt werden oft falsch behandelt

Trotz dieser Unterschiede sind Frauen in klinischen Studien zur kardiovaskulären Therapie stark unterrepräsentiert, betonte die MedUni. „Die Biologie von Frauen war in der kardiovaskulären Forschung lange unterbelichtet. Dieses Konsensus-Statement liefert eine fundierte Grundlage für eine geschlechtersensible Versorgung und ist ein Aufruf an die gesamte kardiologische Gemeinschaft, hier systematisch umzudenken“, betonte Jolanta Siller-Matula von der Universitätsklinik für Innere Medizin II der MedUni Wien, die die Leitung zu dem Konsensus-Statement innehatte.