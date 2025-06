Lebensgefahr! Hund im Sommer nicht im Auto lassen

So können Sie helfen

Wer einen Hund in einem überhitzten Auto entdeckt, sollte zunächst versuchen, die Halterin oder den Halter ausfindig zu machen. Ist dies nicht möglich, empfiehlt Vier Pfoten, umgehend Polizei oder Feuerwehr zu verständigen. „In akuten Notfällen darf auch die Scheibe eingeschlagen werden – idealerweise nach vorheriger Dokumentation der Situation mit Fotos oder Videos und im Beisein von Zeugen“, so die NGO.