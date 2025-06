Bier, Camping, Sicherheit: So läuft’s in Spielberg

Der Formel-1-Zirkus schlägt seine Zelte wieder in Österreich auf. Am Wochenende messen sich Max Verstappen, Oscar Piastri und Co. wieder in Spielberg. Kurz vor dem großen Rennwochenende laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Auch für feierwütige Holländer ist man mittlerweile bestens gewappnet! Die „Krone“ hat sich vor Ort ein Bild gemacht.