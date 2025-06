Badende Frau am Wienerberg ins Gebüsch gezogen

Für die Tat am Wienerbergteich wurde der Mann zu 30 Monaten teilbedingter Haft – davon sechs fest – verurteilt. „Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass das so stattgefunden hat“, so Frau Rat. Weil das Urteil nicht rechtskräftig ist, spazierte der Syrer nach seiner Verurteilung wieder nachhause.