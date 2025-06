Angriff auf Teheran mit „beispielloser Intensität“

Offenbar neue Attacke auf Nuklearanlage

Unterdessen wurde die stark befestigte Anlage Fordo am Montag nach iranischen Angaben ebenfalls zum Ziel eines Luftangriffs. Unklar blieb, von wem der Angriff ausgeführt wurde. Die USA hatten die tief in einem Berg verborgene Anlage Fordo in der Nacht auf Sonntag angegriffen. Der zweite Luftschlag ereignete sich jedoch während der israelischen Angriffswelle. Eine Bestätigung aus Israel gab es zunächst nicht.