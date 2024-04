„Nichts ist perfekt – auch nicht die EU“

„Schweizer Trittbrettfahrer können nicht mitreden“

Sicher seien Länder wie etwa die Schweiz voll in den europäischen Binnenmarkt integriert. „Sie profitieren als Trittbrettfahrer, können aber nicht mitreden, da sie nicht am Entscheidungstisch sitzen. Sie müssen umsetzen, was beschlossen wurde.“ Und was es heißt, nicht mehr dabei zu sein, würde man an Großbritannien und dem Brexit sehen, der die Briten Schätzungen zufolge rund 150 Milliarden Pfund gekostet habe.