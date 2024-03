„Toxische Marke“: Schüssel greift KPÖ frontal an

Verweis auf Stalin und Mao

Schüssel sah das Problem tiefer gehender. Man habe in Österreich „zu Recht“ eine „Aufarbeitungskultur“, was die grauenvolle NS-Zeit betreffe. „Aber wir vergessen völlig darauf hinzuweisen, was Mao oder Stalin angerichtet haben. Millionen Tote. Menschheitsverbrechen, die auf die gleiche Ebene zu stellen sind. Darüber wird weder auf den Universitäten noch in den Schulen noch in Medien ausreichend berichtet“, so der Ex-ÖVP-Kanzler und -Parteiobmann. „Sonst gibt's sowas ja nicht“, meinte Schüssel im Gespräch mit der APA in Bezug auf KPÖ-Kandidaturen.