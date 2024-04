Siedlergewalt – EU sanktioniert Jugendgruppe

Wie berichtet, haben die EU-Mitgliedstaaten am Freitagvormittag Strafmaßnahmen wegen Siedlergewalt beschlossen. Wer davon betroffen ist, darf nicht mehr in die Europäische Union einreisen und keine Geschäfte mehr mit ihren Bürgerinnen und Bürgern machen. Zudem werden vorhandene Konten in der EU und andere Vermögenswerte eingefroren (siehe Video oben).