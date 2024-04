Grüne bekommen erste Strafe für unzulässige Spende

Die höchste Strafe geht dabei mit 37.500 Euro an die SPÖ. Hintergrund ist eine unzulässige Parteispende an die Grazer Partei vom Gemeinderatsclub über das Magazin „4U“ im Jahr 2021. Wie der Rechnungshof analysiert hatte, hatten sich die Inhalte der Zeitung vor der damaligen Gemeinderatswahl auffällig zu Parteiinhalten verschoben. Weitere Strafen sind wegen Spenden, die zu spät an den Rechnungshof gemeldet wurden, zu zahlen.