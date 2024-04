500 Polizisten schützen den Vienna City Marathon

Die Direktion Staatsschutz bewertet die Risikolage in Bezug auf Terrorismus in Österreich weiterhin als „hoch“ – was angesichts der explosiven Situation im Nahen Osten wenig verwundert. Großveranstaltungen sind da immer ein heikler Punkt. Um die Sicherheit von Läufern und Zusehern entlang der Strecke zu gewährleisten, schickt die Wiener Polizei am Marathonwochenende mehr als 500 Beamte auf die Straße. Darunter Spezialkräfte diverser Einheiten.