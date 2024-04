Gelehrte, die den Weltuntergang simulieren

Bis zum Ende des Jahrhunderts, so prophezeite vor einigen Tagen ein – hier nicht namentlich genannter – deutscher Professor, werde die Durchschnittstemperatur um 2.7 Grad steigen, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen. Dann würde ein Drittel der jetzt bewohnten Erde unbewohnbar, der Meeresspiegel stiege um 70 Meter, man müsste bis zu drei Milliarden Menschen umsiedeln, was wiederum de facto das Ende der Zivilisation wäre. So weit, so schlecht.